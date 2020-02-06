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العالم

إصابة 12 جنديا إسرائيليا بجروح جراء عملية دهس في القدس

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بقلم:  يورونيوز
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أحد شوارع حي مئة شعاريم بالقدس الغربية. 10/12/2017
أحد شوارع حي مئة شعاريم بالقدس الغربية. 10/12/2017   -  
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أ ب - Sebastian Scheiner
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بدأت الشرطة الإسرائيليّة تحقيقًا في هجوم وصفته "بإلإرهابي"، بعد أن صطدمت سيّارة حشدًا من الناس في القدس، ما أسفر بحسب مسعفين عن إصابة 12 جنديا بجروح، هم عناصر في وحدة جولاني الإسرائيلية، وقد وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة.

وقال المتحدّث باسم الشرطة الإسرائيليّة ميكي روزنفيلد إنّ وحدات من الشرطة والمسعفين وصلوا إلى المكان، ويحاولون العثور على السيّارة، وإنه فُتِح تحقيق في هجوم إرهابي على حد قوله.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنّها عالجت ونقلت إلى المستشفيات 12 شخصًا أصيبوا بجروح، جرّاء عملية الدهس التي وقعت في منطقة تضمّ مقاهي ومطاعم عدة، بينما قال متحدّث عسكري لوكالة فرانس برس إنّ الجيش على عِلم بهجوم محتمل، نفذه شخص يقود سيّارة في المنطقة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة عن الشرطة قولها، إنّ هناك عمليّة بحث عن المشتبه به جارية الآن. ولم تُعرف على الفور الدوافع المحتملة وراء هذه العمليّة، لكنّها تأتي وسط توتّرات تتصاعد حدتها بين إسرائيل والفلسطينيّين، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لما يعرف بصفقة القرن.

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