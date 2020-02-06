الموت يغب الممثل الأمريكي كيرك دوغلاس عن عمر ناهز 103 سنة

عن عمر ناهز 103 سنوات، توفي أسطورة هوليود الممثل الأمريكي كيرك دوغلاس، الذي ترك بصمته في السينما العالمية. ولد كيرك يوم 1916/12/09 في أمستردام في ولاية نيويورك، ورغم طفولته البائسة، وربما بسببها، إذ كان والده عامل نظافة، هرب من روسيا ولم تكن تسيطر على مخيلته سوى عالم السينما.

فبعد فترة تجنيده في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، فاز كيرك ببعض الأدوار الصغيرة في التمثيل، قبل أن يعرف النجاح الكبير في دور الملاكم المثابر في فيلم "البطل".

وقد فتحت هوليود أمامه الأبواب، حيث أدى أدوارا في نحو مائة فيلم، أفضلها أصبح من الأفلام الكلاسيكية، مثل فيلم "سبارتاكوس" الذي جعل منه نجما عالميا.

ورغم المجد الذي عرفه والنجاحات التي عرفها خلال الخمسينات، فإن كيرك لم يفز ولو مرة واحدة بجائزة الأوسكار، ولكنه نال جائزة شرفية للأوسكار سنة 1996، تقديرا لمجموع أعماله.