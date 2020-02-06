عاجل
This content is not available in your region

سوريا

المرصد: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على سوريا إلى 23 بينهم ثمانية جنود

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
المرصد: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على سوريا إلى 23 بينهم ثمانية جنود
حقوق النشر
أ ب - Hassan Ammar
حجم النص Aa Aa

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليل أمس الأربعاء مناطق عدة في محيط دمشق وفي جنوب البلاد ارتفعت إلى 23 مقاتلاً بينهم ثمانية جنود، إضافة إلى مقاتلين سوريين وأجانب موالين لطهران.

وأفاد المرصد عن مقتل ثمانية من عناصر الدفاع الجوي السوري غرب دمشق، إضافة الى عشرة مقاتلين غير سوريين، بينهم ثلاثة من الحرس الثوري الإيراني والآخرون موالون لهم، في منطقة الكسوة جنوب دمشق.

كما قضى خمسة مقاتلين سوريين موالين لطهران في القصف على منطقة إزرع في محافظة درعا الجنوبية.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox