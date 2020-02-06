المرصد: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على سوريا إلى 23 بينهم ثمانية جنود

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليل أمس الأربعاء مناطق عدة في محيط دمشق وفي جنوب البلاد ارتفعت إلى 23 مقاتلاً بينهم ثمانية جنود، إضافة إلى مقاتلين سوريين وأجانب موالين لطهران.

وأفاد المرصد عن مقتل ثمانية من عناصر الدفاع الجوي السوري غرب دمشق، إضافة الى عشرة مقاتلين غير سوريين، بينهم ثلاثة من الحرس الثوري الإيراني والآخرون موالون لهم، في منطقة الكسوة جنوب دمشق.

كما قضى خمسة مقاتلين سوريين موالين لطهران في القصف على منطقة إزرع في محافظة درعا الجنوبية.