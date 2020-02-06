السعودية تمنع مواطنيها والمقيمين على أرضها من السفر إلى الصين

منعت السعودية مواطنيها والمقيمين على أرض المملكة من السفر إلى الصين، وسط مخاوف من توسع انتشار فيروس كورونا القاتل. وقالت الإدارة العامة للجوازات في المملكة الخميس إنها اتخذت الاجراء، اتقاء من الفيروس الجديد الذي يعتقد أن مصدر انتشاره كان في الصين.

وحذرت السلطات السعودية أن أي مقيم في المملكة ينتهك هذا الامر لن يسمح له بالعودة إليها. وقالت الإدارة ذاتها إن الإجراءات القانونية المتعلقة بوثائق السفر ستطبق على المواطنين الذين ينتهكون المنع.

وقد انضمت الخطوط السعودية إلى شركات جوية كبرى بمنع الرحلات إلى الصين. وكان 10 طلبة سعوديين عادوا إلى الرياض يوم الأحد من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الوباء، ووضعوا في الحجر الصحي مدة أسبوعين.

وقد أصاب الفيروس أكثر من 28 الف شخص في أنحاء العالم، ومات جراءه أكثر من 560 شخصا في الصين، ويعتقد ان مصدره حيوانات برية بيعت في أسواق للمأكولات في ووهان. ويتسبب الفيروس في الحمى والسعال وضيق التنفس، وهو مميت للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، وكذلك الذين يعانون من أمراض القلب والسكري.