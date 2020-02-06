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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يستفز خصومه مجدداً بالتلويح بـ"براءته" أثناء مأدبة فطور في واشنطن

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بقلم:  يورونيوز
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ترامب يستفز خصومه مجدداً بالتلويح بـ"براءته" أثناء مأدبة فطور في واشنطن
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NBC
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من جديد اشتعلت حلقة أخرى من الاستفزاز في الولايات المتحدة الأمريكية عندما لوح الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس بنسخة من صحيفة يو إس إيه توداي يقول عنوان صفحتها الأولى بالخط العريض "تمت تبرئته".

وقام ترامب بهذ الحركة أمام الحشد الحاضر في مأدبة إفطار الصلاة الوطنية غير الحزبية في واشنطن العاصمة، حيث كانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي على بعد خطوات منه.

ولوح ترامب بالصحيفة عند دخوله المنصة حيث كان يجلس المشرعون والمنظمون.

تأتي اللحظة بعد يوم واحد من تصويت مجلس الشيوخ على تبرئة ترامب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

كانت بيلوسي قد قالت في وقت سابق عبر تغريدة على تويتر إن الرئيس سيتباهى بتبرئته، وأضافت أنه لا يمكن أن تكون هناك براءة دون محاكمة ولا محاكمة دون شهود ووثائق وأدلة.

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