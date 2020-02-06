مقتل شخصين وإصابة العشرات جّراء خروج قطار سريع عن سكّته شمال إيطاليا

قُتل شخصان وأصيب العشرات جرّاء خروج قطار ركاب سريع عن مساره، صباح اليوم الخميس، عبد بعد نحو 40 كيلومتراً من مدينة ميلانو شمال إيطاليا.

وأفادت مصادر إعلامية محلية نقلاً عن مسؤولين أن قطاراً سريعاً خرج عن سكّته فجر اليوم بالقرب من كاسال بوسترلينجو في إقليم لودي، ما أدى إلى مقتل سائقي القطار وإصابة نحو ثلاثين شخصاً، اثنان منهم وصفت إصابتهما بالخطيرة، لافتة إلى أن سرعة القطار أثناء الحادث كانت تبلغ نحو 180 كيلومترا في الساعة.

وأضافت تلك المصادر نقلاً عن مسؤولين في شركة السكك الحديدية الحكومية أن القطار كان في طريقه إلى مدينة بولونيا عاصمة إقليم إميليا رومانيا الإيطالي، وأشارت إلى أنه تمّ تغيير مسار كافة القطارات بين ميلان وبيسنزا في كلا الاتجاهين، ما أدى إلى حدوث اضطراب في الحركة المرورية لسكّك الحديد شمال البلاد، مؤكدة أن التحقيقات بدأت لمعرفة أسباب الحادث.