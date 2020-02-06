شاهد: مظاهرات طلابية في بغداد تضامنا مع أحداث النجف

خرج مئات الطلاب العراقيين إلى شوارع بغداد اليوم الخميس وتوجهوا في مسيرات إلى ساحة التحرير ومدينة البصرة الغنية بالنفط، في جنوب العراق احتجاجا على هجوم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المؤيد لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على متظاهري النجف.

وتجمع المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، مركز حركة الاحتجاج التي انطلقت منذ أشهر لإدانة الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء وأسفر عن سقوط قتلى.

هذا وأعلن مصدر طبي ونشطاء عراقيون أن ثمانية متظاهرين معارضين للحكومة على الأقل قتلوا بالرصاص وأصيب 52 في اشتباكات مع أنصار الصدر يوم الأربعاء.

وتأتي هذه المواجهات في وقت تجددت فيه الانقسامات بين المحتجين ومؤيدي رجل الدين الشيعي المتشدد، الذي ألقى بثقله وراء الانتفاضة في البداية.

إلا أنه عاد ليبدل دعمه باتجاه المؤسسة السياسية بعد اختيار النخب السياسية علاوي رئيسًا للوزراء.

هذا وخرج المئات من طلاب جامعة البصرة إلى شوارع المدينة اليوم الخميس تضامناً مع متظاهري النجف، وهم يرددون هتافات مناوئة للحكومة لفشلها في حماية المتظاهرين.