شاهد: فلسطيني يفتح النار على الشرطة الإسرائيلية في القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس إنها قتلت فلسطينياً بعدما فتح النار على القوات الأمنية المتمركزة في المدينة القديمة في القدس مما أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة.

ونشرت الشرطة تسجيلاً مصوراً للرجل المقتول أثناء هجومه على قوات الأمن الإسرائيلية عن قرب مستخدماً مسدس يد.

وارتفعت حدة التوتر الأمني في إسرائيل والمناطق الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن والتي يرفضها الفلسطينيون لمحاباتها لإسرائيل على حسابهم.

وأدى العنف الذي بدأ منذ يوم الأربعاء الماضي إلى خلق شكوك حول إمكانية البدء بتطبيق بنود الخطة المعلنة خوفاً من نشوب جولة أكبر من أعمال العنف.

وجاءت أولى حوادث العنف حين دهس فلسطيني مجموعة من الجنود الإسرائيليين بسيارته مما أدى إلى إصابة 12 منهم، بحسب قول الجيش الإسرائيلي ومسؤولون بمستشفى فلسطيني.