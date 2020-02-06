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الصين

شاهد: تعقيم وتطهير الشوارع بمدينة ييتشانغ الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: تعقيم وتطهير الشوارع بمدينة ييتشانغ الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا
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أ ب - Ahn Young-joon
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بدأت السلطات المعنية في مدينة ييتشانغ الصينية بتطبيق نظام تعقيم وتطهير في جميع أنحاء المدينة يوم الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأقدمت السلطات على تعقيم الطرق الرئيسية إضافة إلى المجمعات السكنية والمحال ومعارض المنتجات الزراعية.

وحشدت في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 مليون و115 ألف نسمة، 377 سيارة لشفط مياه المجاري والصرف الصحي ورش المطهرات في الشوارع بدءا من الساعة التاسعة.

ودعت السلطات عبر وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي سكان المدينة بمقاطعة هوبى في وسط الصين إلى البقاء بعيدا عن الشوارع وإغلاق النوافذ وتغطية السيارات.

وقال "كو" أحد المتطوعين للمساهمة في هذا البرنامج الوقائي "يجب أن يقوم كل فرد هنا بتطهير 25 طابقا، وموقف السيارات الأرضي وآخر سفلي وجميع الممرات، وأي مكان آخر يمكن للناس أن تتصل به".

وتابع "كو" "نعيش معا في هذا المجتمع ونحن أسرة واحدة، لذا فإن مساعدة الآخرين تعني مساعدة أنفسنا أيضا".

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