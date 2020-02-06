شاهد: طائرات وفرق خاصة لإخماد حرائق كورسيكا

منذ تارخ 4 فبراير/شباط 2020 اندلعت حرائق شاسعة بين مدينة كوينزا وسولارو وساري سولينزارا والتهمت حوالي 1000 هكتار من المساحات الخضراء. إلا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات.
وبحسب السلطات، الرياح هي السبب في اندلاع الحرائق، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى رفع درجة الأمن في كورسيكا الواقعة غربي إيطاليا إلى اللون البرتقالي.
وتعمل طائرات للإطفاء إضافة إلى فرق خاصة لإخماد الحرائق.
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