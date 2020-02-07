تعرف على خصائص البيض النباتي الثوري الجديد المنتج في مختبر باريسي

في خضم الثورة على الطعام التقليدي وتحول العالم تدريجياً إلى خيارات أكثر صحية وأكثر رفقاً بالبيئة كما يقول معتنقو هذا التوجه، أعلنت امرأتان في فرنسا توصلهما لبديل نباتي ثوري لبيض الدجاج.

ابتكرت فلبين سولير وشيريلين تافيسوك، وهما طالبتا أحياء تعملان في باريس، بديلاً نباتياً جديداً للبيض أطلقتا عليه اسم "ميرفاي زو" Les Merveillœufs، وهو لعب على كلمة "merveilleux" التي تعني رائع و"oeufs" التي تعني بيض.

وبحسب العالمتان فإن قائمة المكونات النهائية لا تزال في طور الاكتمال وسيتم الكشف عنها في الأشهر المقبلة، لكنها تعتمد بشكل أساسي على البقوليات، وأضافتا أن المشكلة الآن هي إيجاد التوازن الدقيق للمكونات لإنشاء الصيغة الصحيحة.

وسيتم بيع Les Merveillœufs بمجرد تلقي الاختبارات الضوء الأخضر وضمان قابليتها للحياة من ناحية تغذوية، فالهدف هو إتاحة البيض النباتي تجارياً بحلول منتصف عام 2020، بحسب مطورتيه.

Les Merveillœufs sont incubés à STATION F ! 🚀 Nous avons le plaisir de vous annoncer que les deux co-fondatrices des... Publiée par Les Merveillœufs sur Lundi 25 novembre 2019

أما عن طرق الطهي والأكل فمن الممكن، بحسب سولير وتافيسوك، طهي هذا البيض النباتي بنفس الطريقة التي يطهى فيها بيض الدجاج، وذلك بإدخاله إلى مكونات الطهي أو كعجة (أومليت). ونوهت العالمتان إلى أن ثمة مشكلة ما زالت تواجههما تتعلق بإمكانية خفق بياض البيض لاستخدامه في المخبوزات، إلا أنهما أكدتا عزمهما على مواجهة التحدي وإيجاد الحل.

البيض الجديد سيشبه بيض الدجاج حتى شكلاً، حيث يجري حالياً تطوير قشرة للبيضة بمساعدة خبراء للتأكد من إنتاج قشرة بيضة صديقة للبيئة بأكبر شكل ممكن.

ويهدف المشروع لتوفير هذا المنتج بكميات كبيرة لأكبر عدد من المستهلكين على المدى الطويل.

أما عن القيمة الغذائية للبيض الجديد فسيحتوي بروتيناً ودهوناً أقل من بيض الدجاج (10 % أقل)، وسيكون عدد سعراته الحرارية أقل كما سيحتوي على ألياف غذائية.

أما عن المصاعب التي واجهت تطوير هذا البديل النباتي، تقول السيدتان إن الجانب الأكثر تعقيداً في العملية كان التأكد من إمكانية استخدام هذا البيض في الطهي، فبيض الدجاج يستخدم بتنوع يصعب تقليده، البيض يدخل في تحضير كثير من الأطعمة وهو غذاء شديد التنوع، لذا من الصعب إيجاد مادة تعوضه تتمتع بهذه الدرجة العالية من المرونة.