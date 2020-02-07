ترامب يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ القوّات الأميركيّة قتلت زعيم "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" خلال عمليّة في اليمن. وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة "نفذت عمليّة لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسّسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وكان تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار في ديسمبر-كانون الأول في قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيَد ضابط سعودي، وفقا لمركز "سايت".

وأفاد المركز الذي يرصد وسائل الإعلام الجهادية في بيان أنه "في تسجيل صوتي لزعيمه قاسم الريمي، أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الاعتداء في قاعدة بنساكولا البحرية في ديسمبر-كانون الأول 2019".

وتعتبر قاعدة بنساكولا مركز برامج التدريب العسكري للأجانب التابع للبحرية الأمريكية. وتأسست سنة 1985 خصوصا من أجل الطلبة السعوديين قبل أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى.

وقال ترامب إنه في ظلّ قيادة قاسم الريمي "ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شنّ وإلهام العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وأضاف أنّ مقتله "يزيد من تراجع القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي، ويُقرّبنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي".

ولم يُقدّم الرئيس الأمريكي أيّ تفاصيل عن ظروف العملية أو توقيتها.