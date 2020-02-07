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الصين

حيوان البنغول قد يكون المتسبب في نقل فيروس كورونا للإنسان

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بقلم:  يورونيوز
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حيوان البنغول قد يكون المتسبب في نقل فيروس كورونا للإنسان
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أ ب - Themba Hadebe
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قال باحثون صينيون إن حيوان البنغول المعروف باسم "أم قرفة" والمهدد بالانقراض قد يكون المتسبب في نقل فيروس كورونا المميت من الخفافيش إلى البشر.

وكان فيروس "سارز" أو أعراض ضيق التنفس الحاد الذي ظهر في العام 2002 وتسبب في وفاة 800 شخص على الأقل قد انتقل إلى الإنسان عن طريق قطط الزباد التي يتناول الصينيون لحومها.

وتنتقل الأغلبية العظمى من فيروسات كورونا ومشتقاتها إلى الإنسان عبر الحيوانات وهو ما دفع العلماء للبحث عن الحيوان الذي يمثل الحلقة المفقودة لنقل العدوى للبشر.

ويرجح العلماء أن تكون الخفافيش مصدراً رئيسياً للفيروس الحالي الذي أصاب ما لا يقل عن 31 ألف شخص وتسبب في مقتل أكثر من 630 ولكن الباحث الفرنسي أرنو فونتانيه يعتقد بأن هناك حيوان وسيط نقل العدوى من الخفافيش للبشر.

وبعد إجراء اختبارات على أكثر من ألف عينة من حيوانات مختلفة، قال باحثون بجامعة جنوب الصين الزراعية إن الفيروسات الموجودة بالبنغول تتشابه بنسبة 99% مع فيروسات مرضى كورونا الحاليين.

ولكن الدراسة الصينية لم تحظ بعد بتأييد جميع العلماء، حيث حذر البعض منهم من أن هذه النتائج لا يمكن الاعتداد بها.

وقال جيمس وود، رئيس قسم الطب البيطري بجامعة كمبريدج: "اكتشاف الحمض النووي الفيروسي بتسلسل متشابه بنسبة 99% غير كاف".

وأضاف: "أبحاث الحيوانات مهمة جداً ولكن يجب نشر النتائج العلمية أولاً حتى يمكن التحقق منها دولياً".

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