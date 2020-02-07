شاهد: كاتدرائية دنماركية تسعى لجذب الشباب بإقامة "قداس الديسكو"

تسعى كاتدرائية روسكيلده في الدنمارك إلى استقطاب المزيد من المصلين الشباب عبر تقليد خاص ومبتكر وغير معتاد داخل دور العبادة.

وأقامت الكاتدرائية قداساً استمر لمدة ثلاثة أيام وتضمن رقص المصلين على أنغام موسيقى الديسكو في أجواء مضيئة تضاهي حفلات الملاهي الليلية.

وحضر القداس 3500 من المصلين وقال أحدهم، وهو طالب مدرسي بالصف السابع: "هذا القداس يعتبر جميلاً بالمقارنة بالقداس الذي نتلقى فيه أطنان من المعلومات (الدينية) فقط".

ويقول الأسقف بيتر فيشر مولر إن هذا القداس يظهر أنه ليس هناك طريقة واحدة فقط لتوفير التعاليم الدينية ويضيف: "إنه أمر جيد ان ترى مثل هذا القداس في كنيستك".