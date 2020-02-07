وفد من البنك الدولي يلتقي وزير المال اللبناني ويدعو الحكومة لتطبيق برنامج إصلاحات

التقى وزير المالية اللبناني غازي وزني اليوم الجمعة وفدا من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق ساروج كومار جاه في جلسة تناولت الأوضاع العامة في البلاد.

وأكد كومار جاه عقب لقائه وزني أن البنك الدولي يلتزم دعم لبنان من خلال خلق فرص عمل أفضل للشعب اللبناني وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف القطاعات وذلك من خلال المشاريع التي يتم تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي وتحديدا تلك التي تتعلق بالصحة والتربية والكهرباء.

ولفت كومار جاه إلى أن الاجتماع مع وزير المال كان جيدا. وقال إن وزني أبلغه أنه وضع اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري المقرر أن يتم التصويت عليه قريبا في مجلس النواب.

وأضاف أن البنك الدولي يتوقع أن يكون هذا البيان قويا وأن يتضمن إجراءات وخطة عمل تستطيع معالجة الأوضاع والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها لبنان.

وتابع كومار جاه أنه من الضروري أن تبدأ الحكومة اللبنانية بعد نيلها الثقة بالعمل وتطبيق برنامج إصلاحات وخطوات جدية للحد من الأزمة التي يواجهها لبنان.

ولفت إلى أن "البنك الدولي مستعد لدعم أي برنامج طموح لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب اللبناني وسيساعد بشكل مباشر الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية والمالية"

وأكد أنه بإمكان "لبنان أن يتخطى هذه الأزمة إلا أن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وخطة عمل محددة زمنيا وهذا ما يتوقعه البنك الدولي من هذه الحكومة الجديدة".