أوروبا في عين "سيارا".. وسرعة الرياح قد تصل إلى 140 كيلومترا بالساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أنّ العاصفة "سيارا" التي ستهب على قسم من أوروبا، خصوصاًَ المملكة المتحدة وإيرلندا، ستتسبب برياح قوية الأحد في شمال غربي البلاد قد تبلغ سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة، وستمتد إلى بلجيكا.

بريطانيا

في المملكة المتحدة، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المحلية أن تتسبب الرياح القوية والأمطار بإلغاء وإرجاء العديد من رحلات النقل الجوي والبحري وعبر القطارات، وسط خشية من تضرر المساكن واحتمال تسجيل انقطاعات في التيار الكهربائي.

ونصحت الشركة المالكة للسكك الحديد البريطانية بعدم التنقل بالقطار الأحد إلا عند "الضرورة المُلحة" ونبهت إلى احتمال اضطراب حركة النقل حتى صباح الإثنين. وقررت عدة شركات قطارات تقليص وتيرة رحلاتها وسرعة قطاراتها.

وفي لندن ألغي سباق عشرة آلاف متر كان سيشارك فيه 25 ألف شخص. كما سيتم إغلاق الحدائق الملكية.

قطاع النقل الجوي مهدّد

ثمة دول أخرى ستطالها بالعاصفة، بينها ألمانيا وسويسرا وإيرلندا حيث ألغي حفل افتتاح غالواي (غرب) عاصمة للثقافة الأوروبية في 2020 مساء السبت. وكان من المتوقع أن يحضر 45 ألف شخص المهرجان الافتتاحي.

كما نبهت شرطة الطيران إير لينغز من احتمال تأخير أو إلغاء رحلات.

ألغي افتتاح "غالواي عاصمة الثقافة الأوروبية" بسبب العاصفة UER

وأوضحت خبيرة الأرصاد الجوية ماريون بيرا لفرانس برس أنّه "بدءاً من صباح الأحد، ستهب رياح تصل سرعتها إلى 80 ك/س على شمال فرنسا وشمال-غربها"، مضيفة أنّها "ستشتد بعد الظهر (100 ك/س) فيما ستبلغ أوجّها مساءً وليل الأحد الإثنين، بسرعة 120 ك/س".

وستكون مناطق النورماندي وأو-دو-فرانس وآردين ولورين، معنية بشكل خاص بهذه العاصفة. وفي سلسلة فوج الجبلية، يتوقع أن تبلغ سرعة الرياح 140 ك/س.

الرياح الأعنف ستكون ليل الأحد-الإثنين وقد تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة

أما في الحوض الباريسي ومقاطعتي لاشامباني وبريتاني، فتوقعت الأرصاد الجوية أن تبلغ سرعة الرياح 110 ك/س.

إلغاء مواجهات رياضية

ألغيت مواجهات رياضية ضمن الدورين الهولندي والبلجيكي بسبب العاصفة التي تتزامن كذلك مع المباراة المرتقبة عصر الأحد في ستاد-دو-فرانس بين فرنسا وإيطاليا في إطار بطولة الأمم الست في لعبة الرغبي.

وليس من المعروف بعد إذا ما كانت هذه الأخيرة ستلغى.

وأشارت ماريون بيرات إلى أنّ "مقياس الحذر-برتقالي سيعلن صباح الأحد الساعة 6,00" بالتوقيت المحلي، فيما ستتراجع شدة الرياح بدءاً من صباح الإثنين.

وتتوقع الأرصاد الجوية الفرنسية تسجيل أمواج بحرية مرتفعة تؤدي إلى سيول عند سواحل بروتانيْ وشرق المانش بالنظر إلى التزامن مع "فترة ارتفاع نسب المد والجزر".

توصيات

بين التدابير الوقائية، أوصت الأرصاد الجوية الفرنسية بتجنب مناطق الغابات، وعدم ركن السيارات تحت أشجار وعدم ترك أواني الورود ولوازم الحدائق في الخارج.

وفي بلجيكا، أصدر المعهد الملكي للأرصاد الجوية تحذيراً برتقالياً بخصوص رياح الأحد، وسط الإشارة إلى ارتفاع مخاطر تسجيل أضرار في البلاد كافة. وقال إنّ سرعة الرياح قد تبلغ 130 ك/س، وربما أكثر.

وستغلق الغابات والحدائق أبوابها في بروكسل الأحد والإثنين. وستتخذ تدابير مماثلة في مدن أخرى، مثل أنتويرب. من جانبه، أعلن اتحاد كرة القدم البلجيكي تأجيل مباريات الدوري المحلي التي كانت مقررة الأحد.