السلطات الإيطالية تسترجع 600 كيلوغرام من الرمال البيضاء المسروقة

تمكنت السلطات الإيطالية من استرجاع حوالي 600 كيلوغرام من رمل السيليكا أو رمل الكوارتز الأبيض، الذي حاول السياح العودة به إلى ديارهم الصيف الماضي كتذكار من عطلتهم في سردينيا. ونجح موظفو الجمارك في مصادرة أجزاء كبيرة من الرمال خلال عمليات فحص الأمتعة في مطار كالياري.

ويدير عدد من الموظفين المسؤولين عن فحص الأمتعة صفحة "سردينيا المنهوبة والمسروقة" على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي حيث كثيرا ما يكتشفون رمال السيليكا أو الكوارتز في حقائب سفر السياح من الفترة الممتدة من مايو-أيار إلى أكتوبر-تشرين الأول.

أما الجزء الآخر من الرمال فتمّت استرجاعها ببلدية كابراس، التي قامت الصيف الماضي بتجنيد ضباط شرطة محليين بملابس مدنية لمراقبة الشواطئ وتكليف حراس يعملون بشكل يومي على طول الساحل لمنع اللصوص من سرقة رمال الكوارتز.

ومنذ الفاتح من أغسطس-آب للعام 2017، أصبحت السلطات الإيطالية أكثر تشددا مع الأشخاص وأغلبهم من السياح الذين يأخذون معهم رمال الكوارتز من شواطئ سردينيا كتذكار حيث تأمل السلطات في وضع حدّ لنشاط "سرقة" الرمال.

وحسب قانون الحماية الذي دخل حيز التنفيذ في 2017، من الممكن أن يدفع أي شخص ثبتت إدانته في عملية سرقة رمل الكوارتز غرامة مالية تصل قيمتها إلى 3 آلاف يورو، وقد يواجه عقوبة بالحبس تتراوح بين عام إلى ستة أعوام.

وتعتبر رمال الكوارتز ثروة طبيعية ذات قيمة بعد عملية تحويلها من مادة خام حيث تدخل في صناعة الأواني الزجاجية وزجاج الكريستال والألواح الزجاجية والألياف الزجاجية وزجاج البصريات وغيرها.