الجيش السوري يسيطر على سراقب والطيران الروسي يستأنف غاراته

سيطر الجيش السوري السبت على كامل مدينة سراقب في إدلب في شمال غرب البلاد، والتي تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات عدة، برغم تحذيرات أطلقتها أنقرة التي أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

وتأتي السيطرة على سراقب في إطار هجوم واسع بدأته قوات النظام بدعم روسي في كانون الأول/ديسمبر في مناطق في إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص، وتنتشر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى، أقل نفوذاً.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي السبت أن "وحدات من الجيش العربي السوري تحكم سيطرتها بالكامل على مدينة سراقب" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى انتهاء عمليات التمشيط "بالكامل من المفخخات والألغام".

ويتركز هجوم قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم فايف" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدنا رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر منذ مساء أمس الجمعة أن "قوات النظام تحكم سيطرتها على أجزء طريق "إم فايف" داخل الحدود الإدارية لإدلب".

وتستشرس دمشق في الوقت الراهن لاستعادة هذا الطريق كاملاً.

أهمية استراتيجية

تحظى سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بأهمية استراتيجية كونها نُشكل نقطة التقاء لـ"إم 5" مع طريق آخر متفرع منه يربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية.

ومنذ بدء الهجوم، سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب، مركز المحافظة.

وتواصل قوات النظام تقدمها وقد تمكنت الجمعة من السيطرة على الجزء من طريق "إم 5" الموجود في محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أنه لا يزال هناك 30 كيلومتراً من الطريق الدولي خارج سيطرة دمشق تمر في ريف حلب الجنوبي الغربي.

وأفاد المرصد أن المعارك تتركز اليوم قرب الطريق في ريف حلب الجنوبي الغربي، كما تستهدف الطائرات الحربية الروسية والسورية مناطق عدة في محيطه.

غياب المقاتلات الروسية لمدة 36 ساعة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه منذ استكمال قوات الجيش السوري السيطرة على سراقب، أمس، وهي آخر مدينة على أوتوستراد "دمشق-حلب" الدولي، غاب الطيران الحربي الروسي والسوري عن الأجواء لمدة 36 ساعة.

غير أن المقاتلات الحربية استأنفت صباح اليوم قصف منطقة "بوتين-إردوغان" بحسب المرصد.

وقبل دخول القوات الحكومية إليها، كانت مدينة سراقب أصبحت شبه خالية من السكان نتيجة موجة النزوح الضخمة التي شهدتها مع اقتراب الهجوم منها.

300 قتيل ومئات آلاف النازحين

دفع التصعيد العسكري بـ586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب في اتجاه مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة. وتعدّ موجة النزوح هذه بين الأكبر منذ اندلاع النزاع العام 2011.

وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل أكثر من 300 مدني، بحسب حصيلة للمرصد. كما أغلقت عشرات المرافق الطبية، وتحدثت الأمم المتحدة عن هجمات طالت البنى التحتية.

ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015، صعدت قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة. وشنت هجمات برية قضمت خلالها مناطق عدة على مراحل تقدماً.

وباتت هيئة تحرير الشام والفصائل تسيطر على 52 في المئة فقط من محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات الثلاث المحاذية لها، حلب وحماة واللاذقية.

اتفاق روسي-تركي وأنقرة تعزز انتشارها

بموجب اتفاق روسي-تركي يعود للعام 2018، تنشر تركيا في منطقة إدلب 12 نقطة مراقبة، إلا أن ثلاثاً منها باتت محاصرة من قوات النظام اليوم.

وأرسلت تركيا خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، دخل القسم الأكبر منها بعد تبادل إطلاق النار الإثنين بين القوات التركية والسورية خلف أكثر من 20 قتيلاً من الطرفين.

وحذرت وزارة الدفاع التركية السبت في تغريدة أنه "في حال وقوع هجوم جديد، سيتم الرد بشكل مناسب وبأشد طريقة بناء على حق الدفاع عن النفس". وأثار التصعيد بين أنقرة ودمشق خشية من تدهور أكبر للوضع المضطرب في محافظة إدلب التي تشهد "كارثة إنسانية".

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن دخول أكثر من 350 آلية عسكرية تركية منذ يوم الجمعة إلى منطقة إدلب.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس أن "القوات التركية استحدثت نقاطا عدة قرب بلدات شمال سراقب لتشكل جدراً أمام تقدم قوات النظام".

ورجح أن تركز قوات النظام عملياتها الآن على محيط الطريق الدولي "إم 5" غرب حلب بدلاً من التوجه إلى شمال إدلب، مشيراً إلى أن مقاتلين إيرانيين ومن حزب الله اللبناني يشاركون في معارك حلب.

واتهم الجيش السوري في بيان الخميس القوات التركية بالانتشار "بين بلدات بنش ومعرة مصرين وتفتناز" شمال سراقب "بهدف حماية الإرهابيين (...) وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري".

وشاهد مراسل لفرانس برس السبت عشرات الآليات التركية التي وصلت إلى المنطقة، مشيراً إلى أن جزءاً منها توجه إلى مطار تفتناز العسكري، وانتشرت أخرى في معسكر جنوب مدينة إدلب.