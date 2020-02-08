جندي تايلاندي يطلق النار عشوائياً ويقتل أكثر من 17 شخصا

أعلنت الشرطة التايلاندية أن جندياً قتل 17 شخصا على الأقلّ في عملية إطلاق نار بثّها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي السبت في مدينة كورات في شمال شرق البلاد.

وقال متحدث باسم مركز أراوان لخدمات الطوارىء في تايلاند أن هناك "17 قتيلا و14 جريحا" حتى وقت متأخر السبت.

وبدأ اطلاق النار في مدينة ناخون راتشاسيما في شمال شرق البلاد في وقت متأخر من بعد ظهر السبت في ثكنة للجيش.

وقال الضابط في الشرطة مونكول كوباتسيري "لقد سرق سيارة للجيش وقادها الى وسط المدينة".

وفي ظل تسارع الأحداث، لم تتمكن الشرطة بعد من تأكيد تقارير إعلامية تفيد بأن المسلح احتجز 16 شخصا كرهائن.

وكانت الشرطة أشارت سابقاً إلى أن الجندي "استخدم رشاشاً وأطلق النار على ضحايا أبرياء ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والقتلى".

وسرق المهاجم الذي عرّفت عنه الشرطة بأنه الجندي جاكابانت توما، آلية عسكرية ونشر صوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها بزيّ عسكري في حين كان يطلق النار في أرجاء مدينة كورات.

ونشر المهاجم صورا له على فيسبوك وكتب عدة منشورات على صفحته بينها "هل يجب علي أن استسلم" و"لا أحد بامكانه الفرار من الموت".

وأظهر فيديو بُث على فيسبوك وحُذف لاحقا المهاجم مرتديا خوذة للجيش داخل سيارة جيب مكشوفة وهويقول "انا متعب ... لا استطيع أن ارفع اصبعي"، ثم يحرك اصبعه وكأنه يضغط على زناد.

وأظهرت صور وفيديوهات أشخاصاً مرعوبين يفرّون مما يبدو أنها رشقات نارية من سلاح رشاش.

وأوضحت الشرطة أنها أغلقت مركز "تيرمينال 21" التجاري إلا أن الجندي لا يزال فاراً حتى الساعة.

وتايلاند هي إحدى الدول الأكثر تسلحاً في العالم لكن نادراً ما يقوم عسكريون بعمليات إطلاق نار جماعية ضد مدنيين.