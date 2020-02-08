شاهد: شقيقتان روسيتان يتقابلان لأول مرة منذ 78 عاماً بعدما فرقتهما الحرب العالمية

بعدما فرقتهما معركة ستالينغراد العتيدة خلال الحرب العالمية الثانية، أعيد لم شمل شقيقتان روسيتان لأول مرة منذ 78 عاماً.

وعملت روزالينا خاريتونوفا (94 عاماً) في مصنع لتصنيع الدبابات تعرض لقصف ألماني عام 1942 فظنت شقيقتها يوليا (92 عاماً) وباقي أفراد عائلتها أنها قُتلت تحت أنقاض المصنع.

ولكن ما حدث كان أن روزالينا وغيرها من عمال المصنع تعرضوا للإجلاء قبل قصفه وتم ترحيلهم في عبارة بنهر فولغا ومنها إلى مدينة ساراتوف المجاورة بينما تم ترحيل الأخت يوليا وبقية العائلة إلى وسط آسيا السوفياتية.

الشقيقتان عثرا على بعضهما البعض عبر جهود ابنتيهما في البحث بعدة مواقع على الإنترنت وبمساعدة الشرطة في تحديد عنوان سكن يوليا الحالي.

وقالت يوليا: "قيل لنا إن روزا قُتلت وهو ما بدا لنا منطقياً لذلك لم نبحث عنها"، وأضافت خلال لقائها بشقيقتها بعد تلك العقود: "أتذكر روزا كفتاة صغيرة والآن أرى سيدة عجوز".

وقُتل والدهما وشقيقهما بالحرب بعدما استمرت موقعة ستالينغراد ستة أشهر بين أغسطس - آب 1942 وفبراير – شباط 1943 وانتهت بانتصار الاتحاد السوفياتي وهو ما شكل بداية السقوط لجيوش هتلر الألمانية.