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شاهد: رئيس مجلس الأمة الكويتي يلقي خطة ترامب للسلام في القمامة

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بقلم:  يورونيوز
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم   -  
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رمى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الخطة الأميركية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو ما يعرف بخطة "ترامب للسلام" في سلّة المهملات.

ورمى الغانم كتيب الخطة بعد أن أنهى كلمته في الاجتماع الطارىء لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمّان، وقال فيها إن "صفقة القرن ولدت ميتة وأي خطاب (يقول) غير ذلك مرفوض".

وصفق الحضور بقوة بعد ذلك.

وأضاف الغانم "نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول إن هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن ومكانها الحقيقي هو مزبلة التاريخ".

ثم رمى الوثائق التي كان يحملها في يده في سلة المهملات بجانبه.

وعقد اجتماع رؤساء البرلمانات العربية بطلب من الأردن، بحسب ما قاله مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس، وشارك فيه ممثلون عن عشرين برلماناً عربياً، بينهم 16 رئيس برلمان.

يذكر أخيراً أن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ شارك في الاجتماع.

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