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الصين

شاهد: مناديل الحمام والمعقمات أكثر المواد طلباً بين المتسوقين في هونغ كونغ خوفاً من كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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متاجر هونغ كونغ خالية من الكثير من البضائع بسبب حركة تسوق نشطة مدفوعة بمخاوف من وباء كورونا 7 فبراير 2020
متاجر هونغ كونغ خالية من الكثير من البضائع بسبب حركة تسوق نشطة مدفوعة بمخاوف من وباء كورونا 7 فبراير 2020   -  
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شهدت هونغ كونغ حركة تسوق نشطة مدفوعة بمخاوف يولدها انتشار وباء كورونا.

الجمعة 7 شباط/ فبراير شوهدت صفوف طويلة من المتسوقين بانتظار أن تفتح المتاجر أبوابها، أما داخل المتاجر فخلت كثير من الرفوف من بضائعها.

ويقوم سكان هونغ كونغ بشراء كميات كبيرة من المواد خوفاً من أن يتسبب الفيروس بإجراءات حدودية وجمركية جديدة تقيد حركة البضائع ودخولها إلى هونغ كونغ.

وسجلت بضائع معينة سرعة كبيرة بالنفاد كالمناديل، في حين كانت مناديل الحمام والمعقمات والأرز أكثر المواد طلباً بين المتسوقين.

ورغم مخاوف السكان من مواجهة نقص في قادم الأيام، نفى المسؤولون أي احتمال لحدوث نقص بالمواد.

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