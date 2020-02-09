مقتل عسكريين أمريكيين على يد جندي أفغاني

أعلن الجيش الأمريكي مقتل جنديين أميركيين وجرح ستة آخرين في هجوم نفذه السبت جندي أفغاني شرق أفغانستان. وقال الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليغيت في بيان إن "المعلومات الحالية تفيد أن فردا يرتدي بزة عسكرية أفغانية فتح النار من رشاش على القوة المشتركة الأمريكية-الأفغانية".

وكان الناطق أكد قبل ذلك أن هذه القوات تعرضت "لإطلاق نار مباشر" في ولاية ننغرهار. وأوضح أن الحادث وقع السبت في ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان في قاعدة في منطقة شرزاد.

وقال حاكم الولاية شاه محمود مياكيل في تسجيل صوتي وزع على وسائل الإعلام أن ثلاثة جنود أفغان جرحوا. وأكد أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان عملا متعمدا ارتكبه شخص "متسلل"، أم أنه حادث عرضي.

وأضاف مياكيل: "لم تحدث مواجهة بين القوات ونحن نحقق حاليا" في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وقال الناطق باسم القوات الأمريكية أيضا إن سبب الهجوم غير معروف حتى الآن. وفي تغريدة قالت المجموعة السابعة في القوات الخاصة الأمريكية إن "عددا" من جنودها قتلوا أو جرحوا.

وتكبدت القوات الأمريكية العام الماضي أكبر الخسائر منذ انتهاء العمليات القتالية رسميا في أواخر العام 2014. وفي ديسمبر-كانون الأول قتل عناصر من حركة طالبان تسلّلوا إلى الجيش الافغاني تسعة جنود أفغان في وسط البلاد. وفي يوليو-تموز قتل جندي أفغاني عنصرين من القوات الأمريكية أثناء زيارتهما قاعدة للجيش الأفغاني في قندهار.