شاهد: البندقية الساحرة تحتفل بكرنفالها

انطلقت فعاليات كرنفال مدينة البندقية في إيطاليا بحضور عشرات آلاف السياح. وبدأ الكرنفال من خلال عروض القوارب عبر قناة ريو دي كناريجيو المائية وعروض "دولتشي فيتا" الشهيرة. ويعدّ كرنفال البندقية أحد أهم الكرنفالات في العالم حيث تضفي الاحتفالات التي تستمر إلى غاية الـ 25 من هذا الشهر سحرا خاصا على "المدينة العائمة". وما يميز الكرنفال هو الأقنعة المختلفة التي يضعها المشاركون لإخفاء هويتهم.

ويتجاوز عمر كرنفال البندقية أكثر من 900 سنة ويتميز بالأقنعة الملونة والمختلفة والتي تعتبر "الهوية" الأساسية لهذا الحدث الثقافي الضخم حيث يرتديها المشاركون لإخفاء جميع أشكال الاختلاف بين الفئات الاجتماعية، وبالتالي فهي تسهل من عملية الاختلاط والتعارف بين جميع شرائح المجتمع. وتتخلل الكرنفال عروضا موسيقية مائية تستقطب جماهير غفيرة.

وحسب الروايات فإن كرنفال البندقية انطلق في العام 1162 غداة تحقيق انتصار عسكري، إلا أنه أهمل لعقود من الزمن قبل إعادة إحيائه من قبل البلدية في ثمانينيات القرن الماضي. وتشهد البندقية خلال الكرنفال حفلات يومية مقنعة كثيرة، تنظم خلالها مسابقة لاختيار أفضل لباس في ساحة سان ماركو.