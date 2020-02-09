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سويسرا

السويسريون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي

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بقلم:  يورونيوز
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السويسريون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول قانون يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي
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يتوجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول القانون الجديد الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. وسبق وأن أشارت استطلاعات الرأي إلى دعم القانون الذي تمّ وصفه على أنه مناهض لرهاب المثلية، لذلك تبدو نتيجة الاستفتاء أكثر وضوحا نظرا لدعم شريحة واسعة من المجتمع السويسري لفكرة حظر خطاب الكراهية والتفرقة على أساس التوجه الجنسي.

كما تدعم معظم الأحزاب على غرار حزب الخضر واليسار والوسط إجراء تعديل لحماية المثليين والمتحولين جنسيا، بينما يعارض حزب الشعب اليميني، الذي يعدّ أكبر فصيل في البرلمان السويسري هذا الإجراء.

ويشار إلى أن القانون الجنائي يعاقب حاليا التفرقة على أساس العرق والدين فقط. ومن المقرر أن تظهر نتائج الاستفتاء هذا الأحد عقب إغلاق صناديق الاقتراع، نظرا لعملية التصويت عن طريق البريد التي قام بها معظم الناخبين.

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