60 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية اليابانية "دايموند برينسس"

أعلنت قناة "ان اتش كي" التلفزيونية اليابانية الإثنين أنه تم تشخيص حوالى ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برينسس" الراسية قبالة سواحل اليابان. وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأخرى أنه تم تأكيد ستين إصابة جديدة، ما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالي 130 شخصا.

ورفض مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية التعليق على هذه المعلومات. وتقل السفينة التي وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالى 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم. وقد وضعت تحت الحجر الصحي. وبالإضافة إلى الإصابات على متن السفينة، سجلت اليابان 26 إصابة أخرى على أراضيها.

وفرض حجر صحي على سفينة "دايموند برينسس" بعدما شخصت إصابة راكب سابق كان على متنها، نزل في هونغ كونغ الشهر الماضي، بفيروس كورونا المستجد.

ورست السفينة في يوكوهاما الأحد للتزود بالمؤن مع بدء الحجر الصحي الذي سيتواصل حتى 19 شباط/فبراير. وأفادت تقارير محلية أن السلطات الصحية اليابانية أرسلت بشكل طارئ أدوية ومعدات طبية أخرى لنحو 500 شخص على متن السفينة.