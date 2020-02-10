مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا

قتل مسلحون 30 شخصا على الأقل في هجوم في ولاية بورنو التي تشهد اضطرابات في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة في المنطقة الاثنين. وقال المتحدث باسم سلطات الولاية أحمد عبد الرحمن بندي في بيان إن المسلّحين "قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا" في اعتداء وقع مساء الأحد واستهدف قرية أونو وحركة السير فيها. وأضاف ذات المسؤول "معظم الضحايا من الركاب الذين كانوا على الطريق ما بين ميدوجوري وداماتورو، كما تم إحراق 18 مركبة واختطاف العديد من النساء والأطفال".