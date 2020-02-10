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نيجيريا

مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم جهادي في شمال شرق نيجيريا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الجيش النيجيري/ صورة توضيحية
الجيش النيجيري/ صورة توضيحية   -  
حقوق النشر
أ ف ب
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قتل مسلحون 30 شخصا على الأقل في هجوم في ولاية بورنو التي تشهد اضطرابات في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد متحدث باسم الحكومة في المنطقة الاثنين. وقال المتحدث باسم سلطات الولاية أحمد عبد الرحمن بندي في بيان إن المسلّحين "قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا" في اعتداء وقع مساء الأحد واستهدف قرية أونو وحركة السير فيها. وأضاف ذات المسؤول "معظم الضحايا من الركاب الذين كانوا على الطريق ما بين ميدوجوري وداماتورو، كما تم إحراق 18 مركبة واختطاف العديد من النساء والأطفال".

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