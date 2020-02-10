ترامب يتنبأ: فيروس كورونا سيختفي بحلول نيسان أبريل المقبل بسبب ارتفاع درجة الحرارة

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينتهي كابوس فيروس كورونا قريباً جداً، بغضون شهرين أي في نيسان/ أبريل المقبل.

هذه التوقعات جاءت خلال تصريحات صحافية الاثنين 10 شباط/ فبراير خلال جلسة عمل في البيت الأبيض جمعت ترامب بحكام الولايات، وأشار في توقعه أن فيروس كورونا القاتل لن يستمر بتشكيل تهديد بمجرد وصول الطقس الحار.

وأضاف ترامب: "الحرارة عمومًا تقتل هذا النوع من الفيروسات.. يعتقد الكثير من الناس أن هذا سيزول في أبريل مع ارتفاع الحرارة"، دون تقديم المزيد من التوضيحات.

وأكد ترامب أن الفيروس تحت السيطرة في الولايات المتحدة، بقوله: "نحن في حالة ممتازة، لدينا 12 حالة، 11 حالة ، العديد منهم في حالة جيدة جدًا."