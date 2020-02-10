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الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تعلن عن تماثل أول شخص للشفاء بعد الإصابة بفيروس كورونا

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بقلم:  Sami Fradi
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الصينية ليو يوجيا المتماثلة للشفاء، بجانب قنصل بلادها لي جوهانغ، ووزير الصحة الإماراتي د.حسن الرند.
الصينية ليو يوجيا المتماثلة للشفاء، بجانب قنصل بلادها لي جوهانغ، ووزير الصحة الإماراتي د.حسن الرند.   -  
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أعلنت الإمارات العربية عن تماثل أول امرأة تماثلت للشفاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي مات بسببه حتى الآن ما يزيد عن 800 شخص، وأصاب أكثر من 37 ألفا آخرين بالعدوى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن المواطنة الصينية ليو يوجيا البالغة من العمر 73 سنة، كانت نتيجة اختبارها الطبي سلبيا من وباء كورونا. وبثت الوكالة لقطات مصورة ليوجيا وهي تتسلم باقة ورود، من وزير الصحة الإماراتي د. الحسين الرند.

وقال الوزير الإماراتي إن المواطنة الصينية، كانت واحدة من بين سبعة حالات تم فحصها في الإمارات، مبينا أن الإجراءات الوقائية تم اتخاذها في المطارات ومؤسسات الصحة.

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