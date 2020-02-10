من 0 إصابة إلى 11 ثم 54 إلى أن بلغ العدد 100 جندي أمريكي مصاب.. حصيلة القصف الإيراني على عين الأسد

أفادت تقارير إعلامية أمريكية نقلاً عن مصدر مسؤول دون ذكر اسمه بأن عدد الجنود الذين أصيبوا جراء الضربة الإيرانية على قاعدتين تضم الجنود الأمريكيين في العراق في الثامن من يناير – كانون الثاني الماضي قد تجاوز 100 جندي.

وكان البنتاغون قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أن حصيلة الإصابات نتيجة القصف وصلت إلى 64.

وقال المصدر إن جميع الإصابات دماغية طفيفة وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة بأن بعض الجنود أصيبوا بـ"الصداع وأشياء أخرى ليست بالخطيرة".

وكان رئيس هيئة القيادة العسكرية المشتركة مارك مايلي قد قال إن تشخيص تلك الإصابات الدماغية قد يستغرق فترات زمنية طويلة.

وقال: "في حالات الإصابات الدماغية تحديدا قد يستغرق الأمر بعض الوقت للظهور وهو ليس بالضرورة أمراً فورياً. قد يكون كذلك في بعض الحالات ولا يكون كذلك في حالات أخرى ولذلك نستمر في إجراء الفحوصات".

وطالبت مجموعة المحاربين القدامى بالحروب الخارجية ترامب بالاعتذار عما وصفوها بالتصريحات "المُضللة" احتراماً للجنود الأمريكيين.