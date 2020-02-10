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سوريا

فيديو: جنود أتراك ينضمون للفصائل السورية المعارضة في إدلب

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بقلم:  يورونيوز
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فيديو: جنود أتراك ينضمون للفصائل السورية المعارضة في إدلب
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انضم جنود أتراك للقتال جنباً إلى جنب مع الفصائل السورية ضد قوات الجيش السوري في آخر معاقل المعارضة في محافظة إدلب.

وتدعم تركيا الفصائل المعارضة بينما تساند روسيا قوات الأسد في سعيها لاستعادة السيطرة على المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد.

كذلك أمدت أنقرة الفصائل السورية بالعتاد الحربي اللازم لخوض معاركه المقبلة وذلك في أعقاب الإعلان عن مقتل خمسة جنود أتراك خلال قصف الجيش السوري على المحافظة اليوم الإثنين.

وأرسلت تركيا المئات من المركبات العسكرية والجنود إلى إدلب خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي القتال في إدلب خرقاً لاتفاق سابق لوقف إطلاق النار وقعته تركيا وروسيا عام 2018.

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