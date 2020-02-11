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شاهد: الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن: "رحمة الله على رابين وأشكو أمري لمين؟"

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بقلم:  يورونيوز
عباس أثناء حديثه عن خطة السلام الأمريكية في مجلس الأمن
عباس أثناء حديثه عن خطة السلام الأمريكية في مجلس الأمن   -  
حقوق النشر
أ ب - Seth Wenig
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توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخطاب أمام مجلس الأمن لتناول فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وعلى رأسها خطة ترامب بشأن الشرق الأوسط والمعروفة بصفقة القرن.

وأكد عباس رفضه الخطة ووصفها بأنها تشبه "الجبنة السويسرية" ولا تحقق السيادة للشعب الفلسطيني.

وقال عباس وهو يعرض خريطة كبيرة لفلسطين كما تقترحها واشنطن "نؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية - الإسرائيلية ... نحن نرفض الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية".

وقال عباس إنه بالرغم من رفضه للخطة الحالية إلا أنه لا زال مستعداً للتفاوض في حال وجد شريكاً إسرائيلياً كما حذر الإسرائيليين من أن سياساتهم الحالية وانتهاج خطة ترامب لن يوفر لهم الأمان.

وأضاف: "مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب أخر لن يصنع لكم أمناً ولا سلاماً، فليس لدينا سوى خيار وحيد لنكون شركاء وجيراناً كل في دولته المستقلة وذات السيادة، فلنتمسك معاً بهذا الخيار العادل قبل فوات الأوان".

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