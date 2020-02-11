فيروس كورونا لا يؤدي فقط بصاحبه إلى الحجر الصحي وأحياناً إلى مفارقة الحياة، لكنه قد يؤدي إلى السجن أيضا!

اعتقلت الشرطة الروسية الاثنين 10 شباط/ فبراير الجاري مواطنا روسيا استساغ هواية المقالب فركب مترو الأنفاق في موسكو وظهر في شريط فيديو وعلى فمه كمامة مدّعيا إصابته بفيروس كورونا فنشر الذعر بين المسافرين بعد أن بدأ يتخبّط وهو ملقى على الأرض.

وأظهر الفيديو على إنستاغرام والمنسوب إلى المدوّن "Kara.prank" راكباً مرتدياً قناعاً للوجه وهو ينهار أرضا ويختنق، ما أدى إلى حالة فزع بين الركاب وخروجهم من عربة المترو عند المحطة التالية.

ولم يبق الفيديو على إنستاغرام وقتاً طويلاً، حيث اختفى من صفحة المدون سريعاً.

يوم الأحد، قال المدون صاحب حساب "Kara.prank" إنه محتجز داخل مركز شرطة المترو، ودعا متابعيه إلى دعمه.

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سأبقى هنا حتى الاثنين، يريدون إسكاتي، لا تكونوا غير مبالين..

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بحسب تصريح المتحدثة باسم الشرطة إيرينا فولك لوكالة إنترفاكس فإن المقلب قد صُوّر في الثاني من شباط/ فبراير الجاري وما زالت الشرطة تبحث عن شركاء للشخص الذي تم اعتقاله.

ويواجه المشتبه به عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم جنائية تتعلق بإثارة الشغب.

ورغم عدم الكشف عن هوية صاحب المقلب إلا أن وسائل إعلام روسية قالت إنه المدون كارومات دزهابوروف.

يذكر أن روسيا لم تشهد حتى اللحظة سوى تسجيل إصابتين فقط بفيروس كورونا.