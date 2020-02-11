السودان يوافق على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

البشير أمام الجنائية الدولية قريبا تقول الخرطوم.

أعلنت الحكومة السودانية توصل السلطة الانتقالية والجماعات المتمردة في دارفور إلى اتفاق يتم بموجبه تسليم المسؤولين السودانيين المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

البشير، الذي أطاح به الجيش العام الماضي وسط انتفاضة عارمة، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بالنزاع في إقليم دارفور عام 2003.

منذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل، يقبع الرئيس السوداني المعزول في السجن في العاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.

وبحسب الأمم المتحدة فإن حرب دارفور راح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص، كما شردت نحو مليوني ونصف شخص.