في وقت تنتشر فيه الجرائم الإلكترونية الناتجة عن قرصنة كلمات المرور والبيانات الخاصة بملايين المستخدمين، تصبح عملية تأمين الحسابات أهمية قصوى للجميع.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يقع سنويا ما لا يقل عن 14 مليون شخص ضحية لسرقة بياناتهم وعادة ما يكون الضحايا أصحاب كلمات مرور يسهل التنبؤ بها والتعرف عليها من قبل منفذي الجرائم الإلكترونية.

وتشير دراسة لمؤسسة جافلين للبحوث إن إجمالي ما تكبده ضحايا تلك السرقات وصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2016 وهو ما يستوجب أن يحرص المستخدمون على اختيار كلمات مرور لا يمكن الكشف عنها بسهولة.

ونقدم إليكم عدة نصائح عن كيفية تشكيل كلمات مرور لا يمكن اكتشافها:

لا تعقد الأمور

في كثير من الأحيان يلجأ المستخدمون لكلمات مرور مليئة بالحروف والأرقام والرموز ولكن تلك الطريقة قد تكون مفيدة في حالة الاختيار العشوائي التام أما إذا كانت تلك الرموز متبوعة بدلالة شخصية ما للمستخدم فمن الممكن جداً الكشف عنها بعد عدة تجارب.

لذلك ينصح المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا الأمريكي باستبدال هذا الأسلوب واختيار كلمات مرور تتألف مثلاً من عدة كلمات متشابكة ولا تربطها ببعض علاقة ولكن يمكن للمستخدم تذكرها دائماً.

كذلك يمكن تكوين كلمة مرور مكونة من الحروف الأولى لكلمات جملة يمكن للمستخدم تذكرها مثل مطلع أغنية معينة أو مقولة شهيرة.

كلمات مرور أطول

تشير دراسات عدة إلى أن اكتشاف كلمات المرور التي تتكون مثلاً من 12 حرفاً قد يستغرق سنوات، في الوقت الذي يسهل التوصل إلى كلمات المرور المكونة من سبعة أحرف وفي ودقائق معدودة.

لذلك ينصح دائماً بتكون كلمات مرور أطول في عدد حروفها.

التغيير عند الضرورة فقط

لا تعمل على تغيير أو تعديل كلمات مرورك بشكل غير ضروري. فمن الأفضل الإبقاء عليها وعدم تغييرها إلا في حالات الضرورة القصوى مثل تعرض شركة لديك حساب بها مثلاً للاختراق بشكل عام.

ويمكن للمستخدمين التحقق من عدم تعرض حساباتك المختلفة للقرصنة عبر إدخال كلمات مرورك إلى موقع مثل موقع haveibeenpwned.com الذي يوضح إذا ما كانت حساباتك مؤمّنة أم لا.

ابتعد عن التكرار

لا تستخدم نفس كلمة المرور لأكثر من حساب على أكثر من موقع. فالكشف عنها سيمكن المجرم الإلكتروني من استخدامها للولوج إلى جميع حساباتك على المنصات المتعددة وهو ما يزيد من حجم الضرر الذي يمكنه إلحاقه بك.

استعن بالخدمات الصحيحة

ويلجأ العديد من المستخدمين إلى تدوين كلمات مرورهم المختلفة إما ورقياً على على حواسيبهم وهواتفهم وهو ما يشكل خطراً كبيراً حال وقوع تلك التدوينات في يد غير أمينة.

ولحل مشكلة نسيان كلمات المرور دون تعريضها للخطر، يمكن الاستعانة ببعض البرامج أو التطبيقات مثل LastPass أوDashlane التي يمكنها حفظ كلمات مرورك وبمقابل مادي غير كبير يتراوح بين 25 و60 دولاراً أمريكياً في العام.

إجراءات أخرى

حاول ان تستعين بإجراءات إضافية لولوجك إلى أي حساب مثل الأسئلة الأمنية الخاصة التي يجب الإجابة عليها بعد إدخال كلمة المرور أو أرقام الكود الخاصة التي ترسل إلى هاتفك او بريدك الإلكتروني.