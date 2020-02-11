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البرازيل

شاهد: انهيار طيني يطمر منزليْن في البرازيل

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: انهيار طيني يطمر منزليْن في البرازيل
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أ ب - Andre Penner
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تمكن مواطن برازيلي من التقاط فيديو مروّع يصوّر لحظة انهيار طيني أصاب عددا من البيوت في الحي الذي يقيم فيه بمدينة ساو باولو.

وقال غابرييل فرانتسا إنه سمع صرخات جيرانه قبل أن يخرج ليرى ويوثق وقوع الانهيار بكاميرا هاتفه الجوال.

وقام رجال الإطفاء بإنقاذ طفلة علقت تحت أنقاض أحد المنزلين المنهاريْن كما وقعت أضرار كبيرة بمنزل ثالث مجاور.

وتعصف السيول الناتجة عن الأمطار الجارفة بعدة مناطق في البرازيل وهو ما وصفه فرانتسا بإحدى أسوأ الكوارث التي عرفها الإقليم.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات برازيلية غرق العديد من الشوارع والسيارات تحت مياه الأمطار ما نتج عنه أزمات مرورية خانقة طوال يوم الإثنين.

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