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السويد

شاهد: سباق الرنة في شمال السويد يجذب السياح من جميع أنحاء العالم

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: سباق الرنة في شمال السويد يجذب السياح من جميع أنحاء العالم
حقوق النشر
Jonathan NACKSTRAND / AFP
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تشهد بلدة جوكموك السويدية سباق الزلاجات السنوي مع غزلان الرنة، والذي بات يستقطب سياحاً وزواراً من أنحاء العالم.

البلدة التي تقع في الدائرة القطبية الشمالية شمال السويد بات سكانها وزوارها ينتظرون سباق الرنة كل عام.

السباق مفتوح أمام أي متسابق ذو قلب قوي، والنصائح من المنظمين دائماً هي الاستلقاء والتمسك جيداً منعاً للسقوط، وبالتالي تمهيد الطريق نحو الفوز بجائزة السباق، وهي قرون غزال الرنة.

هذا العام كانت الفائزة شابة من فنلندا.

يعد سباق الرنة على بحيرة تالفاتيس المتجمدة أحد أبرز المهرجانات الشتوية التقليدية التي يتم الاحتفال بها منذ 400 عام.

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