ارتفاع وفيات كورونا إلى 1115 في الصين وتراجع عدد الحالات الجديدة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الأربعاء 1100 وفاة فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من "تهديد خطير جدا" رغم أن عدد الإصابات اليومية الجديدة يتراجع. وحتى الآن، لا تزال 99,9 بالمئة من الوفيات المسجلة في العالم، في الصين القارية حيث ظهر المرض في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الكبيرة.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية أن الفيروس الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد-19"، تسبب بوفاة 1113 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات 44653 حالة مسجلة حاليا في الصين القارية.

وفي إشارة مشجعة تراجع عدد الحالات الجديدة اليومية الأربعاء إلى 2015 بشكل كبير مقارنة مع الثلاثاء حيث وصل إلى 2478 والاثنين إلى 3062 بحسب لجنة الصحة الوطنية. ووصل عدد الحالات الجديدة 97 حالة، حيث يشكل هذا الرقم أول تراجع للمعدل اليومي منذ 2 شباط/فبراير. وكانت بكين قد أشارت إلى 108 حالة وفاة الثلاثاء.

واعتبر تجونغ نانشان العالم الصيني البارز، الذي كان رائدا في مكافحة الفيروس سارس في البلاد في الفترة ما بين 2002-2003 أن الوباء سيبلغ ذروته "بحلول منتصف أو نهاية شباط/فبراير". وهو تفاؤل حذر تشاطره إياه منظمة الصحة العالمية.

من جهته أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء في جنيف أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "تهديداً خطيراً جداً" للعالم، على الرغم من وجود 99 بالمئة من الحالات في الصين. ودعا غيبريسوس كل الدول إلى إظهار "التضامن" عبر تشارك البيانات التي تملكها. وتم تسجيل أكثر من 400 حالة في نحو 30 دولة أو منطقة.

خارج الصين القارية لم يتسبب الفيروس حتى الآن إلا بوفاة شخصين، إحدهما في الفيليبين والآخر في هونغ كونغ. وفي الحالتين كانا مواطنين صينيين.

تفاقم الوضع على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس"

أما في اليابان، فقد تفاقم الوضع على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي فرض عليها الحجر الصحي قرب يوكوهاما حيث بلغ عدد الإصابات 174. وهناك 39 حالة جديدة بينهم مسؤول عمليات الحجر الصحي كما أعلن الأربعاء. وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين إنه "من أصل نتائج 53 فحصا، تبين أن نتيجة 39 شخصا ايجابية" لناحية الاصابة بالفيروس، مضيفا أن مسؤولا عن الحجر الصحي من بين المصابين.

وأشار إلى انه "في هذه المرحلة، تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم اخضاعهم للعلاج هم في حالة خطيرة، أما على جهاز تنفس اصطناعي أو في وحدة العناية المركزة".

وتم الحجر صحيا على سفينة "دايموند برينسس" منذ وصولها إلى اليابان الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونغ كونغ بالفيروس سبق وأن كان على متنها الشهر الماضي. وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكب للفحص من أصل 3711، وجرى إجلاء المصابين الى منشآت طبية محلية.

وفي الأيام الأخيرة، توسع الفحص ليشمل أشخاصا ظهرت عليهم أعراض جديدة أو الذين كانوا على احتكاك بالمصابين. أما الركاب الذين لا يزالون على متن السفينة فقد طلب منهم البقاء داخل مقصوراتهم ولا يسمح لهم بالخروج الى الأماكن المفتوحة الا لوقت وجيز. كما طلب منهم ارتداء الأقنعة وعدم الاقتراب كثيرا من بعضهم البعض في الخارج، وحصلوا على أجهزة لقياس الحرارة لمراقبة درجات حرارتهم على مدار الساعة.

ومن المتوقع أن يبقى ركاب السفينة في الحجر حتى 19 شباط/فبراير، أي بعد مرور 14 يوما على بدء فترة العزل.

ويثير فيروس كورونا المستجد قلقا في الاتحاد الأوروبي حيث أعلنت عدة حالات في ألمانيا، 16 حالة وفرنس، 11 حالة وايطاليا، 3 حالات. ويجتمع وزراء الصحة الأوروبيون الخميس في بروكسل لبحث الموضوع.

وأثارت حالة بريطاني بشكل خاص الانتباه في الأيام الماضية، فقد أصيب بالفيروس في سنغافورة ونقله الى عدد من مواطنيه خلال زيارة إلى فرنسا. وهذا الرجل الذي أعلن الثلاثاء أنه "شفي بالكامل" نقل الفيروس الى 11 شخصا آخرين، خمسة أدخلوا المستشفى في فرنسا وخمسة في بريطانيا وشخص في جزيرة مايوركا الإسبانية. وحتى ذلك الحين كان القسم الأكبر من الاصابات في الخارج ينحصر بأشخاص عائدين من ووهان.

ولا تزال مقاطعة هوبي مركز الوباء مقطوعة عن العالم منذ حوالى ثلاثة أسابيع حيث يحول طوق صحي دون الدخول او الخروج من عدة مدن تقع فيها. لكن يمكن مرور المنتجات الغذائية والطبية والمواد الاولية. لكن ووهان عززت القيود بشكل اضافي. ولم يعد بإمكان الأشخاص الذين حرارتهم مرتفعة التوجه إلى المستشفيات الواقعة في دائرتهم فيما فرضت قيود مشددة أكثر على الدخول إلى المجمعات السكنية.