السماح بإطلاق اللحى وارتداء العمائم والحجاب في سلاح الجو

حسب عملية التحديث التي طالت لوائح سلاح القوات الجوية فقد بات بإمكان الطيارين رسميا تقديم طلب إعفاء يتمكنون من خلاله من ارتداء بعض الملابس على أساس ديني مثل العمائم والحجاب أو إطلاق اللحى. وتشير عملية التحديث التي طالت اللوائح مؤخرا إلى أنه يسمح للطيارين بتقديم طلب لارتداء الملابس التي لها علاقة بالدين طالما أنهم "أنيقون ومحافظون" ويقدمون مظهرا مهنيا مهذبا.

وتشمل قواعد التحديث "الدينية الجديدة" في مجال سلاح الجو اللحى الطويلة والشعر الطويل، والذي قد تتمّ تغطيته بعمائم تماما كالتي يرتديها رجال طائفة السيخ الهندية، وكذا الحجاب.

ويشير القرار إلى أنه لا يمكن لإدارة سلاح الجو رفض الطلبات الخاصة بارتداء الملابس على أساس ديني إلا إذا كان ذلك "يعزز مصلحة حكومية ملحة".

وكانت إدارة سلاح الجو قد منحت إذنا بإطلاق اللحى وارتداء العمائم والحجاب لعدد من طياري القوات الجوية لأسباب دينية في السنوات الأخيرة.

وسبق وأن منحت القوات الجوية الأمريكية حرية ممارسة المعتقدات الدينية لأحد المنتسبين إليها من جماعة "السيخ"، ليكون أول جندي في سلاح الجو يتمتع بحق إطالة لحيته ووضع العمامة، الخاصة بتعاليم ديانته، أثناء الخدمة. ويتعلق الأمر بالطيار هاربريتيندر سنغ باجوا، الذي حصل على تسهيلات تخوله ارتداء الملابس المتعلقة بمعتقداته، كالعمامة والشعر الطويل وإطلاق لحيته، بحسب بيان صادر عن جمعية السيخ الأمريكية للدفاع القانوني والتعليم.

وكان باجوا قد انتسب للقوات الجوية عام 2017، ولطالما كان ممنوعا من ممارسة معتقداته الدينية أثناء الخدمة، وتمكن من الحصول على هذه الامتيازات بعد تدخل من قبل اتحاد المحاربين القدماء للسيخ الأمريكيين، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وكان الكابتن سيمراتبال سينغ، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، قد حصل على امتيازات تسمح له بأن يحتفظ بشعره ولحيته وعمامته.