شاهد: عقد قران هو الأول في ايرلندا الشمالية بين فتاتين مثليتين

أضحت روبين بيبولز (26 سنة) وشارني ادوردز (27 سنة) من مدينة بلفاست أول فتاتين مثليتين يعقد بينهما قران في شمال إيرلندا، وذلك بعد تغيير جذري لقانون عرفته البلاد السنة الماضية، ودخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي.

وأحدثت التغييرات القانونية في ايرلندا، بعد حملة قامت بها منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى "لتحرير" قوانين الزواج والارتباط، واعتبرتها لحظة فارقة لتأكيد المساواة في ايرلندا الشمالية.

وكان مجلس العموم البريطاني مرر القانون في شهر تموز/يوليو الماضي، عندما علق عمل الحكومة الايرلندية، ليسمح التشريع الجديد بقران المثليين مدنيا، وذلك رغم معارضة الشق المتدين.