تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الأربعاء أنه تم رسميا تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم المقررة في 19 نيسان/ابريل المقبل إلى موعد يحدد لاحقا بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تنطلق في 15 اذار/مارس المقبل في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

وأشار الاتحاد الدولي بأن هذا القرار اتخذ بطلب من منظمي الجائزة الكبرى "نظرا لإستمرار تفشي فيروس كورونا". وأضاف "نتيجة القلق المستمر وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا طارئا للصحة على الصعيد العالمي، قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا واحد هذه الاجراءات من أجل ضمان صحة وأمن الأنصار والمشاركين والأطقم الفنية للفرق في بطولة العالم".

وأضاف الاتحاد الدولي "يواصل الاتحاد الدولي العمل بشكل وثيق مع الفرق، الشركات الراعية والسلطات المحلية لمتابعة الوضع. ستتخذ جميع الجهات الوقت المناسب لدراسة إمكانية تحديد موعد جديد في وقت لاحق من العام الحالي في حال تحسنت الأمور".

وأوضح "لطالما كانت جائزة الصين الكبرى جزءا هاما من أجندة سباقات فورمولا واحد مع كم هائل من الأنصار الشغوفين. يتطلع مسؤلوو فورمولا واحد قدما لإجراء السباق في الصين بأسرع وقت ممكن ويتمنى للجميع في هذه الدولة الأفضل في هذه الأوقات الصعبة".

وكانت تقارير صحفية بريطانية أفادت الأربعاء أن سباق الجائزة الكبرى المقرر على حلبة شنغهاي سيرجأ إلى موعد لاحق أو يتم إلغاؤه قبل أن يعلن الاتحاد الدولي للسيارات بعد ذلك بساعات القرار بتأجيله إلى موعد يحدد لاحقا.

وستنضم جائزة الصين الكبرى إلى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ألف ومئة شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الأسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا التي تأخذ الأندية الصينية طرفا فيها إلى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أعلن الثلاثاء تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى نيسان/ابريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد إلى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" إلى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

هذا وأرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في آذار/مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى آذار/مارس 2021.