أصبح رجل ياباني يبلغ من العمر 122 عاماً و344 يوماً أكبر رجل على قيد الحياة بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

شيتيتسو واتانابي الذي يؤمن بالابتسامة ويتمتع بروح حلوة كما وصفته وكالة أسوشيتد برس، تسلم شهادة من الموسوعة يوم الأربعاء في دار للعجزة تفيد بكونه أكبر رجل في العالم حالياً.

واتانابي ولد عام 1907 وأصبح خليفة ماسازو نوناكا الذي توفي الشهر الماضي وكان حامل الرقم القياسي حتى موته.

يذكر أن حاملة الرقم القياسي من النساء أيضاً يابانية، وهي كين تاناكا البالغة من العمر 117 عاماً.

تخرج واتانابي من كلية الزراعة ثم انتقل إلى تايوان للعمل حيث عاش 18 عاماً، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

قبل عقد فقط كان واتانابي ما زال يمارس عمله في مجال البونزاي وهو الفن الياباني التقليدي لزراعة الأشجار بأحجام صغيرة، وكانت أعماله تعرض في عدة محافل.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نيغاتا مسقط رأسه في شمال اليابان، حيث عمل في حكومة المحافظة حتى التقاعد. كما زرع الفاكهة والخضروات في مزرعة العائلة.

عند سؤالنا واتانابي الذي يعشق الحلويات كالكاسترد والكريمة عن سر طول عمره، كانت نصيحته بسيطة جداً "لا تغضب وابتسم".