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اليابان

شركة نيسان تطالب كارلوس غصن بـ 83 مليون يورو عبر دعوى حق مدني في اليابان

محادثة
بقلم:  يورونيوز
　رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن
　رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن   -  
حقوق النشر
أ ب - 藤尾明華
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رفعت شركة نيسان دعوى قضائية الأربعاء أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بمبلغ 10 مليارات ين (83.4 مليون يورو) كتعويض من رئيسها السابق كارلوس غصن، الذي يقاضي نسيان بدوره بسبب انتهاكها التعسفي لعقد العمل الذي كان يجمعه بها.

وتوضح المجموعة اليابانية في بيان صحفي أن هذه الشكوى تهدف إلى استرداد "جزء كبير" من الضرر الذي سببه رئيسها السابق خلال سنوات من "السلوك السيئ والأنشطة الاحتيالية" من جانبه.

ويطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي، بالإضافة إلى نشر وثائق داخلية يقول إنها قد تساعد في معرفة المسار الذي أدى إلى فقدان الثقة به من جانب "نيسان" و"ميتسوبيشي" قبل اتخاذ القرار النهائي بإقالته

وتم توقيف كارلوس غصن بتهمة ارتكاب مخالفات مالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في اليابان. وفر إلى لبنان في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد إطلاق سراحه بكفالة.

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