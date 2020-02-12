انفجاران منفصلان داخل مكتبي بريد في العاصمة الهولندية أمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية الأربعاء عن انفجار قنبلة كانت بداخل رسالة في مكتب البريد بإحدى الشركات في العاصمة الهولندية، أمستردام. وقالت الشرطة في تغريدة نشرتها على صفحته في تويتر إن الانفجار لم يخلف أي إصابات، مشيرة إلى أن قوات الشرطة انتقلت مباشرة إلى مكان الإنفجار دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتحدثت الشرطة في وقت لاحق عن وقوع انفجار ثان في مكتب بريد في مدينة كيركراد جنوب شرق البلاد وقالت أن الانفجار الثاني لم يخلف أي إصابات.

هذا وسبق وأن واجهت هولندا تهديدات إرهابية، حيث تم إرسال سلسلة من القنابل البريدية إلى سبع شركات في أمستردام وروتردام وأوترخت وماستريخت في أواخر ديسمبر/كانون الأاول وبداية يناير/ كانون الثاني الماضيين مرفوقة برسائل تهديد.