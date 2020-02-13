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شاهد: أهالي قرية سان جيرفيه الفرنسية في تظاهرة ضد ماكرون

تظاهر حوالي 250 شخصًا ضد إصلاح نظام المعاشات والتلوث البيئي في وادي "أرف" بقرية "سان جيرفيه" يوم الخميس. حيث سيعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تدابير بيئية للحفاظ على منطقة مونت بلانك.

وضمت التظاهرة متظاهري من حركة السترات الصفراء والنقابات التي عملت على تعليق أعلام في حديقة صغيرة مقابل المبنى حيث من المفترض أن يلقي الرئيس الفرنسي خطابا

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