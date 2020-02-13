دبلوماسية الرئيس التونسي أمام امتحان القضية الفلسطينية

وجد الرئيس التونسي قيس سعيّد المتحمس بشدة للقضية الفلسطينية نفسه إزاء أول امتحان دبلوماسي له يتعلق بالتحديد بهذه القضية، في وضع صعب للتوفيق بين الواقعية السياسية ومبادئه، ما دفعه إلى اتخاذ قرارات قد تكون متسرعة وقد يكون لها تداعيات على دبلوماسية بلاده، بحسب محللين.

قدم الرئيس سعيّد اشارات متضاربة في الظاهر، فقد عبّر في أكثر من مناسبة ومنذ انتخابه عن أهمية القضية الفلسطينية لديه وجعلها ضمن أولوياته الانتخابية ثم أقال السفير التونسي بالأمم المتحدة المنصف البعتي، الذي وجهت انتقادات شديدة له بعد ان دافع بحدة عن القضية. وأعلنت الخارجية التونسية الجمعة إقالة البعتي وعلّلت السبب بعدم التنسيق مع سلطات بلاده والدول العربية قبل إعداده مسودة مشروع قرار يدين خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي ورفضها الفلسطينيون على أعضاء مجلس الأمن.

ما هي الاستراتيجية الدبلوماسية التونسية؟

يحذر المحلل السياسي يوسف الشريف من ان "تونس لم تشكل بعد حكومة وليس لديها وزير خارجية، وإذا بدأنا بإقالة السفراء المهمين فسيعمق ذلك من حالة الفراغ". ويتابع "الطريقة التي تمت بها الإقالة تطرح العديد من الأسئلة في خصوص الاستراتيجية الدبلوماسية للرئيس، نتساءل هل أتت بعد تفكير؟".

هذه الحيرة التي يتقاسمها دبلوماسيون ومراقبون تجاه السياسة الخارجية للبلاد تفضي إلى قلق، وأمام تونس ملف الوضع الإقليمي المتأزم خصوصا مع الصراع المتواصل في ليبيا والمهمات الموكلة لها مع نيلها مقعدا في مجلس الأمن منذ مطلع العام الحالي.

وعلقت صحيفة "الشروق" اليومية الناطقة بالعربية الأربعاء على الموضوع ولفتت إلى أن الجدل حول السفير البعتي نال اهتماما واسعا عوض ان يكون الموضوع الأساسي "صفقة القرن"، متسائلة "هل حادت دبلوماسيتنا عن ثوابتها؟". وكتبت الصحيفة "هذا الملف فتح المجال أمام الخوف من إمكانية انحراف سياسة تونس الخارجية ودبلوماسيتها عن مبادئها وثوابت تأسست منذ دولة الاستقلال مع الرئيس الحبيب بورقيبة" منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساندة القضية الفلسطينية.

تونس .. الداعم القوي للقضية الفلسطينية

عرف عن تونس دعمها القوّي للقضية وكانت مقرّا لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادتها مطلع الثمانينيات واستقبلت رئيسها ياسر عرفات وكانت مسرحا لهجمات واغتيالات إسرائيلية استهدفت قياديين فيها.

انتُخب قيس سعيّد الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري بغالبية واسعة في الانتخابات الرئاسية وأقال منذ وصوله الرئاسة وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي. وركز بيانه الانتخابي وخصوصا في المناظرات التلفزيونية التي جمعته بمنافسين أشداء، على تجريم العلاقات مع "الكيان الصهيوني" واعتبر مراقبون أنّ خطابه الحماسي مكنه من نيل مساندة شعبية واسعة أوصلته إلى سدة الحكم.

وصفت صحيفة "الوقت" الناطقة بالفرنسية الأربعاء دبلوماسية البلاد "بدبلوماسية برأسين" وعادت إلى اللقاءات العديدة التي جمعت رئيس البرلمان راشد الغنوشي بسفراء دول أجنبية في الفترة الأخيرة.

ظهر سعيّد وكأنه يتفادى المشاركة في القمم الدولية. رفض في البداية دعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للمشاركة في مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية لأنها وصلت "متأخرة"، كما منعه المرض من المشاركة في قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا نهاية الأسبوع الفائت.

سعيّد لا يتردد في "تجريم التطبيع مع إسرائيل

وتأتي المسودة التي تدين خطة السلام الأمريكية ووزعها ودافع عنها السفير التونسي بالأمم المتحدة، ضمن توجه سعيّد، وقد أكدت الرئاسة على أنّ مضمون المشروع لا يتناقض ومواقف تونس. وعدل الفلسطينيون الثلاثاء عن طرح مشروع قرار يرفض خطة السلام الأمريكية على التصويت في مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تلقيهم دعما دوليا كافيا وسط ضغوط أمريكية شديدة على داعمي الرئيس محمود عباس.

اعتبرت وسائل إعلام محلية أن قرار إقالة البعتي كان نتيجة "ضغوطات خارجية" وقد نفت ذلك رئاسة الجمهورية واتهمت السفير "بالإساءة" لصورة بلاده ولرئيسها بالخصوص. ويرى الشريف انه "بالتأكيد هناك ضغوطات ولكن الإقالة من ضمن سياسة قيس سعيّد لتغيير المسؤولين" مذكرا بقرار إقالة سفير تونس في باريس.

عُين البعتي في سبتمبر-أيلول الماضي قبل وصول سعيّد للرئاسة، وإثر قرار الإقالة الذي وصف "بالمستعجل"، كُلف مساعده طارق الأدب بمواصلة تمثيل تونس في الأمم المتحدة.

ويقول السفير التونسي السابق عز الدين زياني إن الاتهامات التي وجهت للبعتي من شأنها أن "تقلل الثقة في الدبلوماسية التونسية"، لافتا إلى أن قرار الإقالة والجدل الذي دار حوله يضعف من موقف تونس في مجلس الأمن.

تجاوز الجدل القائم حول قضية البعتي المجال السياسي ليشمل أيضا وفي الفترة الأخيرة مجال الرياضة ومشاركة اللاعبين التونسيين في مسابقات دولية ضد منافسين اسرائيليين. وأثارت مباراة خاضتها لاعبة التنس الدولية أنس جابر ضد إسرائيلية جدلا إضافيا في تونس. بعد ان أصرّت اللاعبة على خوض المباراة لتنشر وزارة الخارجية لاحقا بيانا منددا بالقرار.