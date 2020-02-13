شاهد: الصين تستعد لإطلاق الصاروخ "لونغ مارتش 5بي" خلال أسابيع

تمضي الاستعدادات حثيثة في الصين من أجل إطلاق الصاروخ "لونغ مارتش 5بي"، والمنتظر في شهر نيسان/إبريل المقبل، حيث سيتم إرسال نموذج من مركبة الفضاء الصينية الجديدة المأهولة.

ويقوم العلماء بإحداث تعديلات على الصاروخ في محطة ونتشانغ الفضائية في جنوب البلاد، حيث تجرى التدريبات والاختبارات قبل عملية الاطلاق الرسمية.

وتجري الاستعدادات منذ وصل الصاروخ "لونغ مارتش 5بي" إلى موقع الاطلاق في الخامس من الشهر الحالي، مع اتخاذ كامل الاجراءات الوقائية وتلك الخاصة بالسلامة، وإعادة ترميم التجهيزات الارضية، بحسب رئيس مصممي "لونغ مارتش 5بي"، سو لي.

وقد تم تطوير "لونغ مارتش 5بي" اعتمادا على صاروخ "لونغ مارتش 5"، وسوف يستعمل في حمل القمرات الخاصة بمحطة الفضاء الصينية، التي يتوقع الانتهاء من إنشائها في سنة 2022.

ويبلغ طول الصاروخ "لونغ مارتش 5بي" 53.7 مترا فيما يبلغ قطره خمسة أمتار، أما وزنه فيقدر بنحو 849 طنا. وتعتمد طاقة الدفع على مواد غير ملوثة، بما فيها سائل الأكسيجين والهيدروجين والكيروزين.