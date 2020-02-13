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الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت لصالح الحد من قدرة ترامب على التحرك عسكرياً ضد إيران

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بقلم:  يورونيوز
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مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي   -  
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أ ب أرشيف
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صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مهاجمة إيران عسكرياً، وأيّد ثمانية من أعضاء حزبه الجمهوري القرار.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 55 صوتًا مقابل 45 صوتًا لصالح قرار، وهو إجراء تقدم به السناتور الديمقراطي تيم كين لجعل النقاش والتصويت إلزامياً في الكونغرس على أي تصعيد إضافي للأعمال العدائية مع إيران.

وانضم ثمانية أعضاء جمهوريون إلى الديموقراطيين لتمرير القرار.

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون القرار الذي يُطالب الرئيس بعدم الإقدام على أيّ عمل عسكري ضدّ إيران من دون موافقة الكونغرس، لكنه سيقابل على الأرجح بنقض (فيتو) من قبل ترامب، حيث لم يحظ الإجراء سوى بالأغلبية البسيطة التي يحتاجها للإقرار، بالتالي لم يؤمن الأغلبية التي تحصنه ضد فيتو الرئيس.

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