فيتنام تفرض حجرا صحيا على منطقة يسكنها 10 آلاف شخص على خلفية فيروس كورونا

فرضت فيتنام الخميس حجرا صحيا على قرى يسكنها 10 آلاف شخص وتقع على مقربة من العاصمة هانوي وذلك بعد تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المميت.

وإجراءات العزل التي فرضت على منطقة سون لوي على بعد قرابة 40 كلم عن هانوي، تعتبر الأولى من نوعها خارج الصين منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الصحة "اعتبارا من 13 شباط/فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بعزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي".

وأضاف البيان أن "الفترة الزمنية ... هي 20 يوما".

وسون لوي منطقة زراعية تضم العديد من القرى.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن خمس إصابات بالفيروس وأكدت الخميس إصابة سادسة.

وأقامت السلطات نقاط تفتيش حول المنطقة المعزولة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس في بينه شوين الواقعة على أطراف سون لوي.

وقام مسؤولو الصحة الذين يرتدون سترات واقية برش المواد المطهرة على السيارات التي تمر أمام نقاط التفتيش.

وقال أحد القرويين لوكالة فرانس برس إن السلطات طلبت من الأهالي تجنب التجمعات الكبيرة.