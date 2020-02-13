تجمع سكان كاتسورا اليابانية لإضاءة شاطئ خارج فندق يقبع فيه 176 عائدًا من ووهان.
وأضاء سكان كاتسورا الشموع للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع المعزولين في الفندق بعد العودة من الصين.
وتمكّن الأشخاص المحتجزون في الداخل من رؤية التجمع من نوافذ غرفهم المطلة على الشاطئ وتلقي الرسائل والأوريغامي المطوي من أطفال المدارس الابتدائية والمتوسطة.
وقال هيديكي ياماغوتشي وهو مسؤول من أمانة مجلس الوزراء الياباني إنه "مرتاح" لأن المعزولين في الحجر الصحي يمكنهم العودة إلى ديارهم، بعد أن جاءت نتائج اختبارات الفيروس الأخيرة سلبية.
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